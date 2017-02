Lo nuevo de At The Drive In, su primer lanzamiento en 17 años, in·ter a·li·a, estará disponible el próximo 5 de mayo a través de Rise Records. Además, han lanzado un nuevo sencillo, el segundo extraído de esta nueva producción discográfica y que lleva por título Incurably Innocent. El primer tema, lanzado el pasado mes de diciembre, fue Governed By Contagions.

El álbum fue producido por Omar Rodríguez-López junto a Rich Costey (Musa, Biffy Clyro, Frank Turner) y grabado en el legendario estudio Hollywood Sound Factory, donde artistas de la talla de Ringo Starr, Brian Wilson y Red Hot Chili Peppers, también han grabado sus álbumes. En relación al nuevo sencillo, el cantante de At The Drive In, Cedric Bixler-Zavala ha declarado que se trata de “una canción sobre el abuso sexual y ser capaz de finalmente hablar.”

La banda estadounidense de post-hardcore se separó en 2001, después del lanzamiento de su cuarto y último álbum hasta ese momento, Relationship of Command en el año 2000. Posteriormente, se reunieron en 2012 y realizaron varios conciertos. En el 2016 la banda se volvió a reunir, esta vez para una gira internacional y sin incluir al guitarrista principal y vocalista de apoyo Jim Ward, el cual fue reemplazado por Keeley Davis del grupo Sparta.