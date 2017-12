Así suena la canción navideña de Panic! At The Disco

Aunque ya ha pasado el día de Navidad, seguimos descubriendo pequeñas joyas festivas que se nos habían ido perdiendo por el camino. Otro artista que usó su talento para felicitar a sus seguidores ha sido Brendon Urie, líder de Panic! At The Disco, quien compartió el tema Feels Like Christmas recientemente.

Además, tuvo las siguientes palabras de agradecimiento a todos aquellos que le han acompañado y apoyado a lo largo del último año: “Gracias a todos por hacer de este año mi favorito hasta ahora. A través de los momentos difíciles y los momentos hermosos, me alegra que siempre estemos allí para levantarnos los unos a los otros. Estoy muy emocionado por el nuevo año y lo que está por venir“.

Recientemente, Panic! At The Disco publicaron un nuevo disco en directo titulado All My Friends We’re Glorious, que fue lanzado como doble vinilo el pasado 15 de diciembre.