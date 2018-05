Así fue la actuación de Arctic Monkeys en el programa de Fallon

Hoy viernes 11 de mayo ha visto la luz el nuevo álbum de Arctic Monkeys. Sin embargo, la banda ya había probado varios de los temas de Tranquility Base Hotel & Casino en directo. Durante estas primeras fechas estadounidenses, Alex Turner y los suyos han aparecido también en el show de Jimmy Fallon.

Arctic Monkeys han ido como invitados para actuar en el programa. En este caso, la elección ha sido uno de los temas que componen su flamante referencia, Four Out Of Five. En el directo, el cuarteto cuenta con apoyo de unos cuantos músicos, entre ellos Cameron Avery de Tame Impala. Puedes ver el resultado a continuación.

Se trata de una buena prueba de cómo pueden sonar sus nuevas canciones en las citas españolas de Arctic Monkeys. Una es en menos de un mes. El grupo de Sheffield encabezará la jornada del 2 de junio del Primavera Sound 2018. Por si fuera poco, el 13 de julio tienen otra fecha en España, en el Mad Cool madrileño.