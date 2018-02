Ash presentan nueva música en tres años

El grupo norirlandés de indie rock Ash han presentado un nuevo single, de nombre Buzzkill, anticipo de su próximo y séptimo álbum Islands.

El trabajo verá la luz el 18 del próximo mes de mayo, a través de la discográfica Infectious Music. El disco incluirá a dos artistas de los Undertones, Damien O’Neill y Mickey Bradley como voces de apoyo.

Buzzkill, según el cantante Tim Wheeler, es una canción “divertida, tonta y llena de insultos innecesarios”. El tema hace referencia a una banda, llamada Buzzkill, que la formación seguía en los años noventa.

El tracklist del álbum, ya anunciado, es el siguiente:

‘True Story’

‘Annabel’

‘Buzzkill’

‘Confessions In The Pool’

‘All That I Have Left’

‘Don’t Need Your Love’

‘Somersault’

‘Did Your Love Burn Out?’

‘Silver Suit’

‘It’s A Trap’

‘Is It True?’

‘Incoming Waves’