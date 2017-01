Ariel Pink y Weyes Blood lanzarán un EP juntos

El próximo 27 de enero estará disponible Myths 002, un nuevo EP colaborativo entre los músicos Ariel Pink y Weyes Blood, siguiendo colaboraciones previas en 2012 y 2015, respectivamente. El disco será lanzado a través del sello Mexican Summer.

El EP está compuesto por cuatro temas, Tears on Fire, Daddy, Please Give a Little Time to Me, Morning After y On Another Day, y será lanzado en paralelo a una nueva edición de Marfa Myths 2017, festival musical y espacio de encuentro de arte multidisciplinario producido por la fundación Ballroom Marfa y Mexican Summer, y que se lleva a cabo en la localidad de Marfa en el estado de Texas, EEUU.

Se trata del segundo EP producido y distribuido por el sello con base en Brooklyn, Nueva York. Para la primera edición de este disco compuesto por tres temas y titulado Myths, los artistas invitados fueron Blood Orange y Conan Mockasin.

Asimismo, la primera vez que Ariel Pink y Weyes Blood trabajaron juntos fue en 2012 en el álbum de Ariel Pink, Mature Themes, y posteriormente se volvieron a encontrar para participar conjuntamente el sencillo The Chat de Mild High Club.

Este tema fue incluido en el álbum debut de Mild High Club, Timeline, lanzado el pasado 18 de septiembre a través de Stone Throw Records.