Arctic Monkeys siguen envueltos en misterio en el videoclip para “Four Out Of Five”

Este pasado viernes 11 de marzo se publicó uno de los discos más esperados de este año 2018, pero también uno de los que más ha dividido a sus fans: Tranquility Base Hotel + Casino, de Arctic Monkeys.

Previamente, no habíamos podido escuchar ningún adelanto, ya queda claramente se trata de un trabajo en el que no se puede extraer un single al uso, pero ahora sí que podemos ver el primer videoclip del álbum, para la canción Four Stars Out Of Five.

El videoclip no tiene desperdicio y va a terminar de descolocar completamente a los fans de la banda de Sheffield. Por supuesto, el protagonismo principal recae en Alex Turner y su piano, aunque poco a poco sus compañeros de banda también van siendo partícipes de la acción.

La iconografía y la fotografía juegan un papel importante en este videoclip , que nos muestra a un Turner inverso en sus pensamientos mientras recorre la diferentes estancias de una misteriosa mansión, revisando lo que parecen los planos de este Tranquility Base Hotel & Casino e incluso presenciando a su propio doble, volviendo a su look sin barba que curiosamente muchos de sus fans llevan tiempo pidiendo. Todo eso y una misteriosa y parpadeante luz roja que no sabemos bien lo que significa pero que sigue envolviendo de misterio el último lanzamiento de Arctic Monkeys.