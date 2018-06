Arctic Monkeys graban un especial en Maida Vale, repaso de su carrera y del nuevo disco

Todavía no ha pasado un mes entero desde que Arctic Monkeys publicasen su último trabajo, Tranquility Base & Casino… y eso implica que se encuentran en pleno periodo de promoción. En consecuencia, además de estar inmersos en la gira de presentación del álbum (que los trajo al Primavera Sound y los llevará al Mad Cool Festival este verano), han formado parte de un especial realizado en los estudios Maide Vale para la BBC inglesa ante el inminente y anunciado cierre de éstos tras 84 años de uso.

Un total de media hora es la duración que tiene la grabación de los de Sheffield, liderados éstos por un Alex Turner acompañado de ese nuevo look que tanto nos evoca a la figura de un mesías. En ese tiempo, la formación logra realizar un escueto recorrido a lo largo de su trayectoria musical (Cornerstone, I Bet You Look In The Dancefloor, R U Mine? o Do I Wanna Know) y también presenta algunos de los nuevos temas que conforman el sexto trabajo de estudio publicado el pasado mes de mayo como One Point Perspective,Four Out Of Five,Star Treatment y Golden Trunk.

A continuación puedes disfrutar, de momento, del enlace al vídeo completo subido a Youtube a través de la cuenta esca4ever.