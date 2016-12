Arctic Monkeys, juntos de nuevos en Sheffield

Tenemos tantas ganas de que Arctic Monkeys saquen en un nuevo disco que nos ha bastado con unas cuantas fotos de ellos reuniéndose de nuevo en su ciudad natal de Sheffield, Reino Unido, para que los rumores sobre un posible nuevo disco empiecen a difundirse entre sus seguidores.

La expectación es lógica, ya que no tenemos un álbum nuevo del cuarteto desde 2013, cuando publicaran AM, que acompañaron de una gran gira antes de lanzarse con proyectos paralelos como The Last Shadow Puppets en el caso de Alex Turner y la colaboración de Matt Helders en el último trabajo de Iggy Pop.

Aunque en varias ocasiones han asegurado que no tienen ninguna prisa en grabar un nuevo trabajo, muchos lo están interpretando como que ya se están reuniendo en Sheffield para, al menos, comenzar los primeros preparativos de su sexto trabajo. Aunque también podría ser simplemente que han vuelto a su ciudad natal por Navidades y todos nos estamos haciendo una idea equivocada.

Sea lo que sea, ojalá no tarden mucho más en ponerse manos a la obra.