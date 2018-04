Por fin tenemos más detalles de lo nuevo de Arctic Monkeys. Hoy han desvelado que será el 11 de mayo cuando, cinco años después de su último disco, podremos disfrutar de su nuevo álbum titulado Tranquility Base Hotel & Casino.

Así que en un mes podremos escuchar uno de los discos mas esperados del momento y muy pronto el primer single, tal como comentó Alex Turner. Este verano veremos a Arctic Monkeys presentando Tranquility Base Hotel & Casino en el Mad Cool Festival y en el Primavera Sound. Hay ganas.

Para ir abriendo boca, la banda ha publicado en YouTube un pequeño teaser, donde se pueden escuchar unos 40 segundos de lo que suponemos será parte de su nuevo álbum, mientras vemos un paisaje futurista.

Además, el grupo ha compartido el tracklist y ha abierto la preventa del disco, que ya se puede reservar en diferentes formatos. Está disponible la edición especial en vinilo plateado o la normal, en vinilo y CD.

Tracklist de ‘Tranquility Base Hotel & Casino’

1. Star Treatment

2. One Point Perspective

3. American Sports

4. Tranquility Base Hotel & Casino

5. Golden Trunks

6. Four Out of Five

7. The World’s First Ever Monster Truck Front Flip

8. Science Fiction

9. She Looks Like Fun

10. Batphone

11. The Ultracheese