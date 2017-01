Arcade Fire también atacan a Trump con una nueva canción

Por si no teníamos suficiente con el sorprendente retorno de Gorillaz, los canadienses Arcade Fire también quiere chafarle la toma de posesión a Donald Trump y, junto a la cantante de blues Mavis Staples, han lanzado una nueva canción titulada I Give You Power, confirmando así los rumores que se habían extendido desde esta mañana.

Supuestamente, estamos ante un lanzamiento totalmente independiente a su nuevo disco, en el que han estado trabajando y que espera en estos primeros meses de 2017, y que de hecho esperamos escuchar al completo en su esperada actuación en la próxima edición del Primavera Sound.

Por ahora, la canción solo se puede escuchar en Tidal, y ha sido anunciada a través del siguiente tweet por parte de la banda:

It's never been more important that we stick together & take care of each other.

