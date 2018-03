Arcade Fire se enfrentan a la bancarrota y el capitalismo más fiero en su nuevo videoclip doble

Ya os comentamos el otro día que Arcade Fire había compartido el tráiler de un nuevo vídeo titulado Money + Love, cuya publicación estaba prevista para esta semana. La cita ha llegado hoy y ya podemos disfrutar de este cortometraje de 15 minutos. El vídeo combina las canciones Put Your Money On Me y We Don’t Deserve Love extraídas de su último trabajo Everything Now.

En esta nueva pieza audiovisual, la banda se ha arruinado y se ve obligada a vender todos los derechos de su música a una corporación llamada Everything Now, que no es la primera vez que utilizan en algunos de los materiales de promoción de este último trabajo.

Además, han contado con la participación de la actriz Toni Collette, muy conocida por su papel en Little Miss Sunshine lo que, unido al papel de David Wilson de nuevo como director, hacen de ambas piezas un imprescindible para amantes de la banda.

Recordemos que Arcade Fire nos estarán visitando el próximo mes de abril en Madrid y Barcelona, así que esta es una manera perfecta de prepararnos para esas citas.