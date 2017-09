Arcade Fire graban una cover de John Lennon

Arcade Fire están sumergidos en la gira de presentación de Everything Now, su último trabajo. Ahora que la temporada de festivales llega a su fin (si es que eso realmente existe) los canadienses están girando por todo el mundo con su nuevo escenario en forma de cuadrilátero. Sin embargo, los de Win Butler han encontrado un hueco en su agenda para pasarse por los estudios de Spotify en Nueva York y grabar una versión en directo del single Everything Now y una cover de Mind Games de John Lennon.

Arcade Fire ya habían tocado la cover en algunos de sus conciertos. Ahora que ya está disponible en Spotify, se puede apreciar mejor cómo los canadienses han llevado el tema más a su terreno, pero sin desdibujar en ningún momento la original. Respecto a Everything Now, la banda la interpreta casi como suena en el álbum, aunque esta grabación permite que apreciar mejor algunos detalles como toda la línea de percusión del tema.

Hace solo unas semanas, Geoff Barrow, de Portishead, compartió el remix que había hecho para Creature Comfort. Este remix se distribuyó previamente en las famosas cajas decereales que usaron los canadienses para promocionar el segundo single de Everything Now. Se trata de una versión que digitaliza por completo toda la sonoridad del tema original.