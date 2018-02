El vínculo que une a Arcade Fire con Haití es algo que siempre ha estado presente. Se pudo ver en aquel Funeral en la que Régine Chassagne canta en francés a aquella tierra y en aquellas carnavalescas Here Comes the Night Time pertenecientes al ambicioso Reflektor. Ahora volvemos a encontrar una muestra de cariño a esa tierra con Ann Ale! (Let’s Go!), el nuevo tema que han lanzado y que protagonizará el Krewe du Karnaval, un evento benéfico organizado por la banda en Nueva Orleans.

En lo que respecta al tema, éste cuenta con una melodía en la que colaboran los Preservation Hall Horns y la banda de rock haitiano RAM. Además, encontramos letra en inglés y en haitiano, creando un conjunto festivo y de carnaval muy en la línea de los Arcade Fire de Here Comes the Night Time como se comentaba anteriormente.

Esta canción se alza como el himno oficial del Krewe du Karnaval, un evento que busca recolectar dinero para KANPE, una asociación en beneficio de Haití cofundada por la propia Régine.

El festival se celebra hoy día 6 de febrero y se puede observar el plan que tienen para la jornada en la página web, donde también se puede escuchar la canción y donar para dinero para la causa.

Escucha la nueva canción de Arcade Fire aquí.