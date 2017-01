Arcade Fire en el BBK 2017. ¿Mito o realidad?

Todos los años, los fans siempre estamos al acecho de filtraciones sobre los grupos que irán a nuestros festivales favoritos, y siempre alguna se escapa. Pero para el verano de 2017, no sabemos lo que está pasando, que los rumores y las supuestas filtraciones aparecen casi semanalmente. ¿El último rumor? Arcade Fire repetirán en 2017 en el BBK Live.

Pese a que los canadienses, como bien sabéis, ya estuvieron en la edición de 2016, podrían volver a repetir este año. Y no, no nos hemos vuelto locos. Esta vez el descuido viene de la mano de la web francesa de FNAC, que a través del apartado de información de compra de entradas para ver a Arcade Fire, han metido el enlace de compra del festival bilbaíno: www.fnacspectacles.com

Somos muy escépticos con esta filtración y sabemos que un cabeza de cartel como Arcade Fire repitiendo otro año en Kobetamendi es muy difícil, pero para los amantes de las conspiraciones ahí lo tenéis. No sabremos si próximamente éste rumor se hará realidad, porque los canadienses ya están dentro del cartel del Primavera Sound y repetir no parece lo lógico. Desde CrazyMinds queremos advertir de que quizás sea solo un fallo informático, puesto que la organización del festival no ha confirmado nada.