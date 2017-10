Arcade Fire, censurados en la radio canadiense

Parece mentira, pero en pleno año 2017 la censura sigue existiendo y no estamos hablando de un país remoto, sino de una primera potencia como Canadá. Además, en este caso la censura se produce con una sus bandas más famosas y reconocidas, Arcade Fire, cuyo single Creature Comfort ha sido “editado”, o al menos ese es el término que se ha utilizado oficialmente, antes de su emisión en la radio canadiense debido a que las letras tienen referencias a suicidios y autolesiones.

En concreto, la decisión ha sido tomada por las frases del párrafo que os dejamos a continuación, al igual que el tema al completo para que podáis escucharlo.

“Assisted suicide, she dreams about dying all the time, she told me she came so close, filled up the bathtub and put on our first record… Some girls hate themselves, hide under the covers with sleeping pills. Some girls cut themselves, stand in the mirror and wait for the feedback.”