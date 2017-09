Arcade Fire anuncian conciertos en Madrid y Barcelona en abril de 2018

¡Madre mía cómo ha empezado este primer lunes de otoño! Arcade Fire ha confirmado fechas en Barcelona y Madrid para presentar su quinto disco Everything Now (Columbia Records) que salió el pasado 28 de julio, después de sus celebradas actuaciones en la última edición del Primavera Sound.

Desde su debut en 2004 con el mágico Funeral, la carrera de los canadienses ha ido en ascenso con cinco discos imprescindibles que la avalan. Sus shows son enérgicos y eclécticos, mezclando buenas dosis de rock con el dance revival más bailable, haciendo de su batería de hits una fiesta. Canciones como Reflektor, The Suburbs o Ready to Start se mezclarán con lo que ya son sus nuevos himnos Creature Confort o Everything Now, apostando por un directo con una puesta en escena única y memorable.

Además, Arcade Fire colabora de manera activa con Partners In Health (www.pih.org) a través de su plataforma Plus1, donando 1€ de cada entrada de sus conciertos que servirá para salvar vidas, rehabilitar comunidades y transformar la salud global a través de esta ONG. Otra buena causa por la que no perderte sus conciertos.

Barcelona y Madrid son las ciudades que han elegido para llevar su directo, el 21 de abril estarán en el Palau Sant Jordi y el 24 del mismo mes en el WiZink Center de Madrid. Los teloneros de la banda en ambas ciudades serán la legendaria banda de Nueva Orleans Perservation Hall Jazz Band. El grupo cuenta con diversas generaciones entre sus miembros, que se encargarán de fundir estilos como el jazz y el blues.

Las entradas se podrán adquirir en la preventa de Live Nation el jueves 28 de septiembre a las 10:00 am horas. La venta general será a partir de las 10:00 a.m el viernes 29 de septiembre en las plataformas de venta habituales: livenation.es, ticketmaster.es y red ticketmaster (FNAC + Carrefour + Halcón Viajes).