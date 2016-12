Aquí está lo nuevo de Nine Inch Nails

Tres años han pasado ya desde que Nine Inch Nails nos presentaran su último trabajo, Hesitation marks y, pese a los rumores de que no llegaría a tiempo para este 2016, este viernes tendremos en el mercado lo último de los estadounidenses. Not the actual events, que así se llama su nuevo EP, saldrá a la venta mañana viernes 23 de diciembre. Estará formada por las siguientes cinco canciones.

Branches/Bones

Dear World

She’s gone away

The idea of you

Burning Bright (Field on fire)

Para los ansiosos, y supongo que para enseñarnos una muestra de lo que nos espera mañana, nos han dado un adelanto. Se trata de Burning Bright (Field on Fire). Sinceramente, a mí no me ha gustado. Es un conjunto de sonidos oscuros, sin sentido y que te incita a darle al pause, apagar el ordenador y no volver a saber nada de ese tema. Pero para gustos los colores, así que aquí os dejo el enlace, y juzguen ustedes mismos.