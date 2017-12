Aparece una inmensa lona en Barcelona firmada por el Primavera Sound

Este último fin de semana, el popular festival catalán reunía a un grupo de elegidos en sus despachos para mostrarles en primicia el cartel de la próxima edición del Primavera Sound. En una época en la que los festivales nacionales no paran de dar sus primeros nombres y otros ya acumulan una buena parte de su oferta, la programación del festival barcelonés siempre es la que más expectación e intriga trae consigo.

Hoy, a modo de aviso, ha aparecido una enorme lona amarilla en Barcelona, justo encima de la Sala Apolo. Todas las alarmas se han encendido al comprobar que las palabras Primavera Sound aparecen en ella, además de una frase en catalán: “esto no es un cartel“. No es la primera vez que utiliza este método el festival, ya que hace un par de años usaron una lona para confirmar la presencia de The Strokes.

La imagen, una bola de papel, y el color amarillo no parecen elegidos al azar y pueden tener como motivo la situación política en Catalunya. Apreciaciones aparte, lo que sí parece es que la nómina de artistas que completarán el Primavera Sound 2018 puede ser anunciada en breve. Lo más probable es que sea, como acostumbra la organización, lanzando su cartel al completo.