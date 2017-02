Aparece una canción inédita de Beck gracias un fan

Creo que puedo hablar en nombre de CrazyMinds y dar como web las gracias a Pierrick Falmon, un publicista francés que vive en Burdeos y que es un fan incondicional de Beck. Gracias a él y a D.J. Caruso, director de cine, hoy podemos escuchar un tema grabado por el músico de Los Ángeles allá por el 2011 y que hasta hace un par de días se encontraba inédito.

La hilarante historia de este asunto tiene que ver con la película dirigida en 2011 por D.J. Caruso I Am The Number Four (Soy El Número Cuatro), inspirada en la serie de 7 libros Los Legados de Lorien (escritos por Pittacus Lore) y de los cuales éste era el primero. Caruso decidió llevar esta historia al cine y contó con Beck para que incluyera música en ella. En una escena dada, durante un minuto y medio se podía escuchar la voz de Beck cantando una canción que nunca vio la luz, hasta que el bueno de Pierrick Falmon twitteó sobre qué había sido de esa canción, de la que sólo se sabía que se llama Curfew, y que le gustaría escucharla entera ya que su cumpleaños se acercaba. Pues bien, el mismísimo director de cine le respondió en otro tweet con…¡un archivo de DropBox! que contenía la canción completa. Así pues, 6 años más tarde, podemos disfrutar de otra pieza de Beck (el cual, por cierto, se encuentra ultimando detalles de su próximo álbum).

Os dejamos ya Curfew al completo al inicio de la entrada.