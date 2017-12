Anunciados los nuevos miembros del Rock and Roll Hall of Fame

Bon Jovi, The Cars, Dire Straits, The Moody Blues y Nina Simone han sido los artistas anunciados este miércoles 13 de diciembre por la Fundación Rock and Roll Hall of Fame como nuevos miembros del Salón de la Fama. Una nómina de músicos elegida por un comité de aproximadamente quinientos expertos de la industria (académicos, periodistas o productores) entre una lista de candidatos en la que este año figuraban también Radiohead, Kate Bush, Depeche Mode, LL Cool J, Eurythmics, Rufus with Chaka Khan, Judas Priest y Rage Against the Machine. Todos ellos con su primer disco publicado como mínimo hace 25 años.

Los cinco nombres se unen a las más de doscientas leyendas del género inducidas al Rock and Roll Hall of Fame desde 1986. Entre ellas, las seis (Electric Light Orchestra, Joan Baez, Journey, Pearl Jam, Tupac Shakur y Yes) de este año.

Además de la lista oficial de artistas inducidos, la cantante de gospel Sister Rosetta Tharpe ha ingresado en el salón como “Early Influence” (Influencia temprana), una categoría que incluye artistas de épocas anteriores —sobre todo de country, folk y blues—, cuya música inspiró e influyó posteriormente a artistas de rock and roll. Una distinción que han recibido anteriormente Bill Kenny & The Ink Spots, Jimmie Rodgers, Hank Williams, Howlin’ Wolf, Muddy Waters, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Nat King Cole, Billie Holiday y Wanda Jackson.

La ceremonia de inducción se celebrará el 14 de abril de 2018 en el Public Audotirum de Cleveland, Ohio, con la ausencia ya confirmada de Radiohead entre las actuaciones.