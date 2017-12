Anunciado el resultado de la votación popular para el Salón de la Fama del Rock and Roll 2018

El pasado mes de octubre, pudimos conocer los primeros nominados para entrar a formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll en 2018, un listado en el que podíamos encontrar bandas como Radiohead, Depeche Mode, The Zombies, Kate Bush o Rage Against The Machine, entre muchos otros.

Entre todos ellos, un jurado formado por diversos expertos de la industria musical y una votación pública seleccionan los cinco elegidos que entrarán a formar parte de este selecto club y que serán anunciados el 13 de diciembre antes de la ceremonia del próximo abril.

Ahora, hemos podido conocer el resultado de la votación popular, y en cuanto al público se refiere, los grandes favoritos de este año son los americanos Bon Jovi, seguidos por Moody Blues, Dire Straits, The Cars y Judas Priest.

Sin embargo, no parece que grupos de los que hablamos frecuentemente aquí cuenten, por el momento, con el apoyo popular para entrar en este Salón de la Fama. Depeche Mode se sitúa en el noveno lugar, y más rezagados aún se encuentran Kate Bush (11º), Radiohead (12º) o Rage Against The Machine (13º).

Os dejamos a continuación con la clasificación al completo para que podáis haceros una idea de lo que podemos esperar este año…