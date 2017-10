Anunciada una colección de poemas de Leonard Cohen

El cantautor canadiense falleció hace poco menos de un año, publicando poco antes su última referencia de estudio, You Want It Darker. Ahora, cerca del aniversario de su muerte, llega el anuncio de un trabajo recopilatario inédito que finalizó unos días antes de su despedida.

El título de esta obra literaria es The Flame, y recopila en sus páginas una larga lista de poemas y anotaciones inéditas del cuaderno de notas de Leonard Cohen. Este libro se publicará este mismo mes, según ha informado el medio británico The Guardian.

Todos los poemas fueron elegidos y organizados por el propio Cohen antes de perecer en noviembre de 2016. Así lo ha explicado el manager del difunto artista, Robert Kory: “durante sus últimos meses de vida, prestó especial atención a completar este libro“. “Este libro, refleja toda la intensidad de su fuego interior“, ha asegurado Kory.

Hace poco, se editaba un álbum tributo en el que colaboraban artistas como Lee Ranaldo, Will Sheff o Lenny Kaye; además de ver la luz un vídeo animado del tema de su último trabajo, Leaving The Table. Como final a todas estas iniciativas para homenajear la figura de Cohen, el mes que viene se van a reunir una gran cantidad de músicos en Montreal, en una cita bautizada Tower Of Song: A Memorial Tribute To Leonard Cohen.