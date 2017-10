El próximo 24 de noviembre se volverá a celebrar una nueva jornada del Record Store Day, una fecha en la que las tiendas de discos y las bandas se unen para celebrar y promocionar la industria musical. Esta festividad, creada en Estados Unidos, se realizará el mismo día que el Black Friday, día en el que los negocios aprovechan para hacer descuentos en sus productos. Cómo no, también con origen americano.

De este modo, hay programadas en territorio estadounidense unas 150 publicaciones para esta especial ocasión. Destacan de la lista dos siete pulgadas del ex-Beatles Paul McCartney, una reedición del Humanz de Gorillaz y un EP con tres nuevas canciones de At The Drive-In. Este último trabajo ha sido anunciado hoy mismo y llegará bajo el nombre Diamanté.

Se pondrán a la venta tres tipos de obras discográficas: las exclusivas, que solo se publican en formato físico; las bautizadas como RSD First, las cuales pueden llegar a otros formatos digitales en el futuro; y la lista regional, cuyos títulos pueden ser complicados de encontrar, ya que aterrizan en tiendas muy específicas.

Puedes consultar el catálogo discográfico al completo aquí. De momento, no hay detalles de la nómina de lanzamientos de nuestro país para este día. Aunque, por ejemplo, la banda vasca Berri Txarrak ha anunciado que editará su novena referencia el 24 de noviembre.