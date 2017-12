Año nuevo, disco nuevo, Ty Segall no para y anuncia álbum

Se venía rumoreando la posibilidad de que el californiano volviera a publicar material de estudio en 2018. Pues bien, el creador de uno de los discos de rock del año, el homónimo que salió a principios de año, ha aprovechado su visita al programa de Conan O’Brien para presentar su próximo trabajo. Freedom’s Goblin llegará el 26 de enero a través del sello Drag City.

La idea venía rondando después de que durante la gira de su reciente LP estrenase varios temas; incluso los editó y compartió a través de diferentes plataformas. Todas ellas (Alta, Meaning, My Lady’s On Fire y The Main Pretender) aparecen en el listado de piezas que componen su cercana referencia. Una de las nuevas composiciones, Fanny Dog, la han interpretado en directo en el late night.

Además de los singles descubiertos a lo largo del 2017, entre los 19 temas habrá también una versión del grupo Hot Chocolate, en concreto de la canción Every 1’s a Winner. Puedes observar a continuación la portada y los títulos que forman la obra:

01-Fanny Dog

02-Rain

03-Every 1’s a Winner

04-Despoiler of Cadaver

05-When Mommy Kills You

06-My Lady’s On Fire

07-Alta

08-Meaning

09-Cry Cry Cry

10-Shoot You Up

11-You Say All the Nice Things

12-The Last Waltz

13-She

14-Prison

15-Talkin 3

16-The Main Pretender

17-I’m Free

18-5 Ft. Tall

19-And, Goodnight

