Anna Calvi está de vuelta con un nuevo disco y su primer adelanto

La artista británica ha pasado mucho tiempo alejada de los focos, demasiado para sus seguidores. Ahora, Anna Calvi ha anunciado por fin su tercer álbum de estudio, que llegará cinco años después de su revalida, One Breath. Hunter es el título de un trabajo que verá la luz el próximo 31 de agosto vía Domino.

Junto al esperado anuncio, Anna Calvi ha compartido también una nueva canción que supone el primer adelanto. Don’t Beat The Girl Out Of My Boy llega acompañada de un vídeo dirigido por William Kennedy. Según la propia cantante el tema trata de “sentirse libre para identificarte a ti mismo como quieras“.

En octubre visita España

Este esperado lanzamiento aterriza cuatro después de su último esfuerzo, el EP Strange Weather en el que trabajó con David Byrne. En esta ocasión, la producción corre a cargo de Nick Launey. Además, Anna Calvi se ha rodeado de un elenco en el que figuran Adrian Utley (Portishead) a los teclados y Martyn Casey (The Bad Seeds) al bajo.

Finalmente, la artista ha anunciado una importante gira europea que pasará en octubre por España. El 13 Anna Calvi estará en La Rambleta de Valencia, el 14 en la Razzmatazz 3 de Barcelona y el 16 en la sala Changó de Madrid. Por si fuera poco, la vocalista actuará de forma gratuita el 28 de julio como parte del Jazzaldia donostiarra.