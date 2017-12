Animal Collective comparten álbum en directo con fines benéficos

La formación psicodélica de Baltimore ha colgado la grabación de uno de los conciertos realizados en este año 2017. La opción que han elegido para la descarga, es una en la que puedes pagar el precio que quieras por el producto. Todos los beneficios irán destinados a la organización sin ánimo de lucro Direct Relief.

Este ordenamiento trata de mejorar la salud y las vidas de todo aquel que se encuentre en situación de pobreza o de ayuda humanitaria.

El directo tuvo lugar el pasado mayo en el College Street Music Hall de New Haven y está disponible en su perfil de bandcamp, donde puedes escucharlo y descargarlo de forma gratuita o por el precio que más desees. Además, también están disponibles otros dos directos registrados en el año 2016.

Durante el último año Animal Collective han editado dos nuevos EPs. A los trabajos The Painters y Meeting Of The Waters hay que sumarles los que han realizado dos de los miembros de la banda por su cuenta. Avey Tare ha lanzado el álbum Eucalyptus, mientras que Panda Bear anunció hace unas semanas un nuevo EP para el próximo año. A Day With The Homies aterrizará en enero de 2018.