Angel Olsen anuncia gira europea con tres paradas en España

Menuda gozada. Dentro de la recién anunciada gira europea de Angel Olsen, tendremos la suerte de disfrutar de tres citas en nuestro país. Los directos de Olsen serán en Madrid (8 de mayo en Teatro Calderón), Barcelona (9 de mayo en Sala BARTS) y San Sebastián (10 de mayo en el Teatro Principal).

La artista aprovechará para presentar Phases, su nueva colección de rarezas, caras B y maquetas que supone su primer lanzamiento desde su último trabajo, My Woman, publicado en 2016.

Las entradas para los conciertos de Madrid y Barcelona ya están a la venta, pero para las de San Sebastián habrá que esperar hasta el miércoles 14 de diciembre.

Nacida en San Luis pero luego ubicada en Chicago, Angel Olsen se convirtió en cuestión de pocos meses, los inmediatos a la publicación de su segundo álbum, Burn Your Fire For No Witness, en febrero de 2014, en uno de los referentes del neo-folk, facción indie. Cuando en 2012 había aparecido su primer disco, Half Way Home, con sus referencias veladas al country de mediados del siglo pasado, de la misma manera que su debut, el EP de seis canciones Strange Cacti (2011) -que antes había publicado en formato de casete en 2010-, donde evocaba a los grupos de chicas de los años sesenta, se intuyó que había en ella un gran potencial. Pero faltaba profundizar en ello. Es lo que hicieron las once canciones de Burn Your Fire For No Witness, el primer álbum que registró con banda esta ex colaboradora de Bonnie “Prince” Billy. Continuaba con su particular la conjura del pasado, pero buscando nuevas direcciones, convirtiendo el anacronismo y la vulnerabilidad en algo gratificante, como si fuera la alumna más aventajada de Joni Mitchell del momento. Rompiendo la red que la protegía y dulcificaba sus canciones, logró crespar más el vello. Todavía fue más lejos con My Woman 2016), su consagración y una obra, la más diversa en cuanto a estilos musicales entre las suyas, que la aleja del indie.

Afortunadamente para nosotros, en mayo tendremos una nueva cita con su gran talento.