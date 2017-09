Angel Olsen anuncia disco de rarezas y publica un tema inédito

La cantante norteamericana Angel Olsen ha anunciado Phases, su nuevo proyecto que verá la luz el 10 de noviembre de este año gracias a Jagjaguwar. Este trabajo será un compendio de temas antiguos, descartados y alguno nuevo.

La colección ompleta contará con demos, B-sides y temas escritos años atrás como por ejemplo Special que estuvo presente durante las grabaciones de My Woman, su último álbum, pero que finalmente fue descartada. También aparecerá Fly On Your Wall, el tema que Olsen aportó a la recopilación Our First 100 Days así como una versión alternativa de su canción de 2014 Burn Your Fire For No Witness.

Os dejamos el tracklist, la portada, así como el tema Special para que podáis escucharlo. Cabe destacar que Olsen ha añadido fechas para su última gira.

Phases:

01 Fly on your Wall

02 Special

03 Only You

04 All Right Now

05 Sans

06 Sweet Dreams

07 California

08 Tougher Than the Rest

09 For You

10 How Many Dreams

11 May as Well

12 Endless Road