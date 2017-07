Andrew Hung anuncia su álbum debut en solitario con un nuevo single

El co-fundador de la banda electrónica de Bristol (Inglaterra) Fuck Buttons publicará el próximo 6 de octubre su primer álbum en solitario Realisationship.

Desde que el grupo se tomara un tiempo de ”relax” desde su último trabajo Slow Focus en 2013, sólo habíamos oído hablar del otro miembro del grupo Benjamin John Power con su proyecto Blanck Mass. En cuanto a Andrew, el artista se lo tomó con calma y sólo lanzó un Ep en 2015 llamado Rave Cave.

Ahora, vuelve a lo grande con este disco producido por él mismo en el que podremos escuchar por primera vez su voz, a lo que el cantante comentaba: “No puedo identificarme completamente con la voz en el disco. Sí, soy yo, pero no soy yo. Cantar como una expresión es muy nuevo para mí… Veo una oscilación entre mí y el personaje del álbum, especialmente la voz. Es la desnuda dualidad vulnerable.”

A pesar de las dudas, el cantante se lanza a esta nueva etapa de su vida profesional dando a conocer este trabajo de la mano de su single Say What You Want.

Os dejamos también con el tracklist:

1. “Say What You Want”

2. “Elbow”

3. “No I Won’t”

4. “Private Commercial”

5. “Whispers”

6. “Shadow”

7. “Sugar Pops”

8. “Animal”

9. “Open Your Eyes”