Analizamos “Get Out”, el nuevo single de Chvrches

El estreno del nuevo single de Chvrches, Get Out, ha sido sin duda una de las grandes noticias de la semana, pero eso no quiere decir necesariamente que a todo el mundo le haya gustado. En la redacción de CrazyMinds hemos estado escuchándolo una y otra vez, y hemos decidido resucitar nuestra sección CrazyMinds Opina para mostraros las opiniones de algunos de nuestros redactores. ¡Adelante!

Ro Sánchez: Genuinamente CHVRCHES. El continuo sintetizador electrizante, los teclados serpenteando por el tema y la voz de Lauren Mayberry tan aguda y tan propia como siempre.

Aunque Get Out comienza como un pulso elevado, la estrofa previa al estribillo lo frena todo, y cuando crees que la canción va a volver a la vida después del paro cardíaco, el tema se queda en respiración asistida, sobreviviendo los minutos que le quedan sin que rompa, sin que ascienda.

Pero no hay que buscarle el florecer que ocurría en cada uno de los hits de Every Open Eye. CHVRCHES siempre ha sabido hacer brotar sus temas, y esto no es un no poder, es un no querer. Más plano no significa menos bueno: este también crece como una enredadera, y se engancha.

Eso sí, el arte de portada tan Avril Lavigne no se lo perdono.

PUNTUACIÓN: 7/10

Adrián Díez: Un tema que promete con la melodía con la que inicia, con mucha pegada, pero termina cayendo en el simplismo. El abuso del estribillo y la ausencia de novedades en el sonido o la estructura a lo largo de la canción le hacen previsible. Un single que ejerce su función, ya que se queda en la cabeza con pocas escuchas pero peca de poco atrevido y plano.

PUNTUACIÓN: 6/10

Unai Macias: Siempre es ilusionante un nuevo tema del trío escocés, pero en está ocasión la fórmula parece que se les está caducando. No sorprende, no engancha y queda lejos de su larga lista de hits. Habrá que ver por donde tiran en el resto del disco.

PUNTUACIÓN: 4/10

Daniel Sánchez: Uno de los discos más esperados del año nos brinda uno de los singles debut más insustanciales que recuerdo. De estribillo trillado y letras ramplonas, lo que más rechazo me ha causado ha sido escuchar por primera vez una canción de Chvrches que suena a cualquiera de los grupos que les han estado copiando a lo largo de estos años.

PUNTUACIÓN: 5/10

Mané López: Os soy sincero: CHVRCHES me daban pereza y, tras escuchar Get Out, confirmo que esta sensación no ha cambiado. Al leer que producía Greg Kurstin y tras ver ese adelanto de carácter más vaporwave me esperaba una reinvención de su sonido, pero ni mucho menos. Encontramos a los de Glasgow estirando una vez más su fórmula festivalera de sintetizadores azucarados y arpeggios sin ofrecer nada nuevo. Aburrido.

PUNTUACIÓN: 3/10

Javier Decimavilla: El regreso de Chvches no puede ser más efectivo. Desde el riff de sintetizador con el que arranca, hasta el incontestable estribillo, estamos ante todo un trallazo pop, absolutamente pegadizo, que invita a disfrutar de la música y de la vida. Quizá el single suene demasiado obvio o facilón, pero de lo que no cabe duda es que si entra en tu cabeza es para quedarse, aunque sea a base de repetir fórmula. Pero al pop no se le piden pretensiones, únicamente que una canción consiga lo que Get Out hace sentir desde la primera escucha.

PUNTUACIÓN: 7/10

Isabella Henao: Get Out comienza con un ritmo atrayente. Incluso podría decir que se parece a la canción Army of me de Björk. Es un estilo oscuro al principio gracias a los sintetizadores. Sin embargo, cae en ser una canción comercial llegando ser de un estilo muy pop. El coro es muy repetitivo que incluso llega a cansar.

No es una canción para estarla escuchando por mucho tiempo y sin duda se aleja un poco de la esencia de la banda. Esperemos que el disco no sea en su totalidad del estilo de Get Out.

PUNTUACIÓN: 6/10

Raúl Hernández: El gentío esperaba lo nuevo de Chvrches con ansias, y aquí está. Get Out es el nombre del nuevo adelanto de la banda escocesa. Por desgracia, no es más que lo que vende ahora, synthpop, indietrónica. Comienza con una línea electrónica potente, que continúa a lo largo del tema, para luego seguir con el ritmo lento típico de un hit que quiere salir en la radio, que quiere vender. Se suben al carro de Coldplay, Kaiser Chiefs y demás grupos que se han entregado al dinero.

Chvrches no hace nada nuevo, nada sorprendente. Queda esperar que no sea así el resto del disco.

PUNTUACIÓN: 5/10

Vanesa Carro: Es una canción muy suya, es decir, la esencia sí corresponde al trío de Glasgow en sonido pero nos falta un poco de energía ya que nos tienen acostumbrados a temas más potentes. Es un medio tiempo correcto, la voz de Lauren sigue siendo un aliciente pero la canción no llega a estallar y provocar esa descarga que sí lo han hecho sus predecesoras.

Posiblemente han elegido este single por evitar el encasillamiento y explorar, pero esperamos algo más cañero para el inminente y esperado tercer trabajo ya que las expectativas son muy altas.

PUNTUACIÓN: 7/10

Ismael Jiménez: Chvrches con Get Out se mete de lleno en la lucha por el trono del pop, se aleja de su lado más indie con esta canción, fácilmente escuchable, pegadiza y repetitiva y por qué no, divertida, pero divertida en el sentido de llegar a poder ser la banda sonora de un telefilme juvenil, que trata de un romance entre jóvenes vampiros.

Puede colarse entre las listas de éxitos, pero es una canción pasajera.

PUNTUACIÓN: 5/10

Y a vosotros, ¿qué os ha parecido?