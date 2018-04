El cartel del AMFest sigue creciendo con quince incorporaciones para el festival que tendrá lugar este año del 12 al 14 de octubre en la Fabra i Coats de Barcelona. A los ya conocidos Toundra, 65daysofstatic y The Notwist, se suman ahora nombres como Amenra, Owen, Za! o Mutiny on the Bounty, entre otros que pasamos a repasar con mayor detalle.

Amenra (Bélgica), volverán a Barcelona después de años para presentar -con show completo- su último e impresionante Mass VI. Owen (USA), proyecto personal de Mike Kinsella -cantante de American Football– presentará su nuevo The King of Whys en fecha única en Europa. Mutiny on the Bounty (Luxemburgo), volverán al AMFest 3 años después de su inolvidable presencia en 2015 y por aplastante petición popular, mientras que Za! (Barcelona) volverán a cerrar -dos años después- la noche del sábado, por todo lo alto, presentando temas de su nuevo Pachinko Plex.

Del resto de incorporaciones, Caligula’s Horse (Australia) traerán la felicidad a los amantes del rock progresivo, tras su arrollador paso por el Be Prog! My Friend festival del año pasado; Thermic Boogie (Barcelona) harán temblar los cimientos de la Fabra i Coats con su muro de sonido y distorsiones llevada al extremo; el piano, la voz y el talento de Lisa Morgenstern (Alemania) será la apertura soñada para una tarde de domingo para paladares finos; Blood Quartet (Barcelona) y su rock experimental, híbrido e imprevisible, continuarán la tradición de la apertura de festival de la mano de una banda local; y La Son (Barcelona) nos brindarán un espectáculo audiovisual único, para amantes de la sinestesia más atrevida, en su primer concierto.

Escenario experimental

También hay novedades en forma de un tercer escenario dedicado a la experimentación, los nuevos sonidos, las formas alternativas, los sintetizadores modulares, y aquellos “cacharros que cada vez más nos atraen por su capacidad de sorprendernos” (sic). En este escenario, programado junto a Befaco, tocarán Eevee (Holanda), Linalab (Barcelona), Amsia (Euskadi), Ralp (Barcelona), Jaime L. Pantaleón (Barcelona) y iou3r (Barcelona).

Las entradas ya están a la venta en cupos limitados de abonos a 65€ y entradas de día a 25€ (viernes y sábado) y 20€ (domingo), precios válidos hasta el 11 de junio o hasta agotarse el cupo en Entradium.