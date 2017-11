Ambre entran a grabar su primer EP tras su fichaje por Subterfuge

Ambre es una banda del underground madrileño que surge de la constante transfiguración que han sufrido las diferentes ideas y sonidos con los que Antonio Trapote (cantante y guitarrista), Javier Oleaga (guitarra y teclas) y Jose Doel (teclas), ex-componentes de The Folie Diamond, han experimentado hasta el momento. Partiendo de sonidos más cercanos a Pink Floyd en sus orígenes, la inmersión en el mundo de la síntesis y su ya habitual juego con las infinitas posibilidades rítmicas los han llevado hacia una nueva búsqueda en la que se pueden sentir tintes más propios de un sonido al más puro estilo Radiohead.

La banda se dispone a grabar su primer EP el 18 de diciembre pero antes, el 1 de diciembre, lanzarán el single y videoclip de What You Get. Para entonces, podremos sumergirnos en la vibración y escuchar esta propuesta que ya ha colgado algún que otro sold out y dejado muy buenas sensaciones en su público.

Aquí podemos escuchar y ver Tricky Needs, su primer single y videoclip publicado recientemente: