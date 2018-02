Alt-j triunfan en unos NME Awards que homenajearon a Liam Gallagher

Desde que se anunció que Liam Gallagher sería congratulado con el premio Godlike Genius de la NME y que Shirley Manson se llevaría el de Icono de la NME, sólo se podría esperar una gala en la que se exaltara todo lo bueno del país británico por medio de actuaciones y premios entregados a los mejores estrenos del año.

Y así fue, pero también tuvieron menciones de honor artistas y producciones de fuera de las islas británicas. Empecemos por ahí: Haim se llevaron el premio a mejor banda internacional y Lorde el de mejor artista internacional. Recordemos que ambas estrenaron álbum el año pasado, las primeras un divertido y azucarado Something To Tell You y, la neozelandesa, el espectacular Melodrama, con el que hizo a todo el mundo cambiar su percepción del pop y con el cual se asentaba como figura a tener en cuenta dentro de la música. El reconocimiento internacional culminó con Ariana Grande siendo declarada heroína del año, Stranger Things alzándose como mejor serie, y el documental Gaga: Five Foot Two como mejor película musical.

Premio a la Mejor Banda Británica

De vuelta a las islas, encontramos a Alt-j llevándose el premio gordo de la noche: mejor banda británica. Para celebrarlo se subieron al escenario para interpretar en vivo algunas canciones del Relaxer, no siendo los únicos galardonados que después deleitaron al público con alguna interpretación en vivo: así pudimos ver a Pale Waves (ganadores del premio Under the Radar) y a Liam Gallagher y su actitud pasota encargado de cerrar una noche en la que también se reconocieron al rapero Loyle Carner como mejor artista británico, Stefflon Don como mejor nuevo artista, Kasabian con el mejor directo, Muse como mejor cabeza de cartel, el Boys de Charli XCX como mejor canción, Common Sense de J Hus como mejor álbum y Sucker de The Big Moon como mejor vídeo entre otros.