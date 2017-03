Alt-J nos traen “3WW”, primer adelanto de “Relaxer”

Alt-J nos acaba de adelantar 3WW, el primer tema del que será su próximo trabajo Relaxer, el que será su tercer disco tras la publicación en 2014 de This is All Yours.

La banda, además nos ha dejado saber la lista de temas que conformarán tan esperado trabajo. Un total de 8 temas con títulos como: 3WW, In Cold Blood, House of the Rising Sun, Hit Me Like That Snare, Deadcrush, Adeline, Last Year o Pleader. El disco tiene prevista su publicación el próximo 9 de junio, por lo que todavía tendremos que esperar un poco para poder escucharlo en su totalidad. El trío todavía no ha confirmado ni ha adelantado ninguna gira promocionando Relaxer, pero sí que ha anunciado que estará tocando en el O2 de Londres el 16 de junio, con motivo del décimo aniversario del recinto y que participará en el Inmusic Festival de Croacia, del 19 al 21 del mismo junio.

Sobre la música que podemos encontrar en este nuevo trabajo, Thom Sony Green, el batería del grupo ha dicho que no tienen ninguna idea preestablecida sobre como va a sonar Relaxer, sino que simplemente se han juntado y han tocado lo que les salía en ese momento y haciendo caso a lo que sentían, más que a buscar un sonido o una manera de componer. A disfrutarlo…

