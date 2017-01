Alt-J están trabajando en su tercer disco en Abbey Road

Llegan nuevas noticias respecto al nuevo trabajo que estarían grabando los ingleses Alt-J. Parece ser que la banda se encuentra trabajando en el material del que será su tercer disco en el famoso estudio Abbey Road.

Tres años después del que fue su segundo disco This is All Yours?, Alt-J está en pleno proceso creativo y, para inspirarse, se han ido a grabar a uno de los estudios de grabación más famosos del mundo. Según hemos podido ver en las diferentes redes sociales de la banda, como su instagram, la banda se está tomando en serio el tiempo de trabajo. Así, las fotos muestran la aparición de grupos de instrumentos de cuerda y de viento en la grabación, lo que dará una nueva dimensión a la ya de por sí original música de Alt-J.

Los ingleses se han confirmado para diferentes festivales este año como el NOS Alive o el madrileño Mad Cool, aunque como todavía no hemos podido escuchar nada de este próximo trabajo no sabemos si contarán con la participación de cuerdas y vientos en directo. De todos modos es una estupenda excusa ir a verlos en directo para comprobarlo. En cuanto tengamos más información de como se está desarrollando la labor de grabación, no dudes de que estaremos ahí para contártelo. Mientras, te dejamos con las fotos que la propia banda ha compartido.

