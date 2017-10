All Points East, el nuevo macrofestival de 10 días nacido en Londres

Dependiendo posiblemente de tu edad y las ganas de fiesta que tengas, un gran festival estándar de tres o cuatro días puede que se te haga muy corto o una verdadera odisea para que tu cuerpo aguante. En uno u otro caso, prepárate, porque si el All Point East londinense triunfa, puede que estemos ante una nueva tendencia en los festivales futuros. Y es que esta nueva cita durará nada menos que 10 días. Casi nada…

Se celebrará en el Victoria Park de la capital británica entre los últimos días de mayo y los primeros de junio. Incluirá un festival propiamente dicho de tres días durante el fin de semana, una celebración durante los 4 días de la semana restantes de aspectos como el cine, la comedia, la gastronomía y mucho más, y un nuevo evento de tres días compuesto por sendos gigantescos conciertos con numerosas estrellas invitadas. Variado tanto en oferta como en formatos para atraer a todo tipo de público.

En la parte esencialmente musical, por ahora, ya sabemos que contará con la presencia de bandas como The XX (sábado 26 de mayo) acompañados por Lykke Li y Popcaan, y The National (sábado 2 de junio) con The War on Drugs, Future Islands, Warpaint y The Districts, entre otros, como invitados.