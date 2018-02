‘All I Need’ es lo nuevo de Taiacore

El dúo Taiacore revelaba a las 00.00 de esta madrugada All I Need, cara B de su próximo sencillo y sucesor del eléctrico Not Boring Like You que presentaban a finales de 2017.

All I Need se nutre de la intensa voz de Marta Tai, cantante y guitarrista, y los arreglos electrónicos crecen para llegar a un sonido bastante distinto de ese folk-rock de infusión americana que presentaban en su álbum de debut Innocent, lanzado en 2016.

Se trata, por otro lado, de un giro mucho más intimista y tranquilo frente al primer single que presentaban tras su primer álbum: Not Boring Like You, con un ritmo más enérgico y un sonido pop brillante.

El single será presentado con un concierto el día 16 de febrero en la Sala Siroco de Madrid, en que tras una temporada “muy de acústicos” Taiacore acudirá con la banda al completo. Ahí mismo se podrá comprar también la versión física del single, en vinilo de 7″.