Alice In Chains ya se encuentran en el estudio grabando su próximo disco

Siempre hay grupos que hagan lo que hagan tienen prácticamente ganado nuestro cariño para siempre. Esto lo podemos decir con seguridad ya que conociendo su carrera no hay motivos para pensar en una posible decepción, y si tuvieran alguna se la perdonaremos puesto que de alguna manera nos habrán hecho la vida más feliz.

Este es el caso de Alice In Chains. La banda de Seattle, aunque sin su malogrado y carismático cantante, cuenta con el suficiente bagaje para que, a pesar que sus trabajos no sean los más esperados del momento, los recibamos con mucho cariño. Pero ya centrados en el presente, lo importante es que el grupo se encuentra grabando lo que será su siguiente álbum desde el ya lejano año 2013 que sacaron The Devil Put Dinosaurs Here.

Según ha comentado el bajista Mike Inez para la marca de bajos y guitarras Framus & Warwick, el grupo entró al estudio para trabajar en este nuevo álbum a principio de este mes. También ha declarado que “…estar las 24 horas del día en un estudio no es divertido, pero sin embargo es un buen trabajo” y añadió “Hoy es el primer día en el estudio y se ha hecho tardísimo para poder conceder esta entrevista, lo que demuestra lo profesionales que somos…”

Alice In Chains estuvo gran parte del pasado año girando por el país e incluso abriendo algunos de los shows que ofreció Guns And Roses. Y mientras ellos terminan su próximo disco, nosotros permaneceremos a la espera para recibir con los brazos abiertos lo que nos entreguen.