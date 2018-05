Los amantes del grunge de los 90 y del sonido Seattle tienen una cita importantísima en el Mad Cool Festival este verano, donde podrán disfrutar de la música de pero ya y Alice In Chains, quienes además, acaban de estrenar su primera canción nueva en los últimos 5 años.

Se trata de The One You Know, primer adelanto de su sexto disco de estudio que está previsto para este verano. Un lustro ha pasado desde que la formación de Seattle lanzase su último trabajo, The Devil Put Dinosaurs Here de 2013.