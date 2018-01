Alice Glass lanza nuevo tema con un mensaje muy contundente para su ex compañero Ethan Kath

Alice Glass, ex vocalista de los Crystal Castles, tiene nueva canción Cease and Resist y su mensaje está lleno de lucha y rabia. Es el primer single que lanza tras haber denunciado a su compañero, Ethan Kath, por haber abusado sexual, psicológica y fisicamente de ella desde que se conocieron cuando ella tenía 15 años.

La canción destaca por su potencia y por su contundente mensaje “Promise me you’re never the victim, promise me you have to fight”. En menos de 2 minutos de canción, Alice Glass nos ofrece lo que según ella es una llamada a las armas. Alice explica que la letra está dedicada a los supervivientes y la sensación de sentirse inútil, asustado y como que no se puede continuar.

“Necesitamos luchar contra los que nos victimizan y contra los sentimientos que nos hacen rendirnos. A veces pensamos que nos merecemos el dolor que nos han hecho. Esta canción es lo que necesito decirme a mí misma cada día y espero que a los supervivientes como yo nos sirva para recordar que cada día es una lucha”.

Más claro, imposible.