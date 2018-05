Alex Turner habla del proceso de composición (con piano) del nuevo disco de Arctic Monkeys

Después de una semana, siguen resonando las distintas reacciones al nuevo disco de Arctic Monkeys, que ha dividido a sus fans entre aquellos que les gusta y otros muchos que echan de menos el estilo anterior o bien simplemente no entienden este giro.

Ahora, ha sido el propio autor Alex Turner quien ha explicado cómo fue el proceso de composición de este Tranquility Base Hotel & Casino. No hay duda de que la guitarra no tiene protagonismo en este nuevo trabajo, y como Turner ha reconocido, no consiguió inspirarse en esta ocasión hasta que no se puso a intentarlo en el piano, ya que a pesar de su amor por las guitarras, en esta ocasión la inspiración no estaba fluyendo.

Sin embargo, admite que fue sentarse al piano y empezar a llegar las ideas, tras lo que este instrumento se convirtió para él en el centro de su universo como compositor, y eso es algo muy evidente en el resultado final.

Desde luego, lo que Turner sí tenía claro es que no quería repetirse a sí mismo, y claramente en este trabajo lo ha conseguido. Ahora solo nos queda descubrir en una semanas cómo suenan estos nuevos temas en directo.