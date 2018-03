Alex Turner comenta la cercanía del nuevo single de Arctic Monkeys

La popular banda británica vuelve a los escenarios en 2018. Arctic Monkeys han anunciado recientemente una gira de pabellones europeos que arranca en mayo. Además, algunos gigantes festivaleros los habían confirmado de antemano, entre ellos el Primavera Sound y el Mad Cool.

Ante estos movimientos de Alex Turner y compañía, se espera que en las próximas semanas den información sobre el sexto álbum de Arctic Monkeys. No en vano, casi cinco años han pasado desde la salida de AM, el último trabajo de los ingleses.

Esta semana han llegado detalles al respecto, de una manera más informal de lo esperado. Un seguidor del grupo, William Hann, se encontró con Alex Turner, y el vocalista de la formación le chivó que el nuevo sencillo de Arctic Monkeys llegaría dentro de poco.

Hay mucho revuelo en Reino Unido con la vuelta del cuarteto, sobre todo por sus casi inexistentes fechas allí. Su única aparición confirmada es en el TRSNMT Festival de Glasgow. Alex Turner no ha esclarecido al ‘fan’ si harán o no una serie de conciertos en su tierra, Sheffield. Algo que se rumorea desde hace varias semanas.

Lo único claro es que en las próximas semanas podrá escucharse material inédito de Arctic Monkeys. Sus bolos en España, el 2 de junio en Barcelona y el 13 de julio en Madrid, pueden servirles para ir calentando las composiciones.

@ArcticMonkeysUS just met Al again. I can confirm the beard remains, but he gave away nothing about UK dates and said the single would be “soon” 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/WY6DEzBgGc

— William Hann (@williamhann86) March 5, 2018