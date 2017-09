Al fin The Killers lanzan su esperado nuevo álbum

Desde su Battle Born de 2012 no teníamos un trabajo completamente nuevo de la banda de Las Vegas The Killers. En 2013 Direct Hits nos regaló un par de novedades como Shot At The Night, y ahora vuelven con Wonderful Wonderful, su quinto álbum.

Hasta ahora conocíamos las pistas: The Man y Run for Cover así como el título del LP. Hace poco estuvieron tocando en BBC Radio 1 Live Lounge una versión de Fame de David Bowie y retomarán una gira en octubre que los llevará por decenas de lugares hasta el mes de febrero presentando este álbum de casi una hora de duración y más de una docena de pistas en su versión Deluxe.

Además, entre esos temas está Some Kind of Love, el tema inspirado en un motivo de la canción de Brian Eno An Ending (Ascent) de 1983.