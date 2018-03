Para muchos artistas emergentes, las giras internacionales suponen una gran oportunidad de llegar a un público nuevo participando en las mismas como artistas invitados.

Esa es la situación que van a poder disfrutar AGO, cantautor madrileño que estrenó a finales del año pasado su debut Ocean, seas, us; y Fritz and The Cat, dúo procedente de Barcelona que también estrenó recientemente su EP Room For Two, gracias a la inminente visita de Justin Nozuka.

Dos fechas en mayo

El músico procedente de Nueva York dará conciertos en la Sala Razzmatazz 3 de Barcelona el 8 de mayo y la Sala Moby Dick Club de Madrid al día siguiente, 9 de mayo. En cada una de esas ciudades estará acompañado por Fritz and The Cat y AGO, respectivamente.

Será una cita con el atractivo folk-rock acústico de Nozula, acompañado por estas figuras emergentes de la escena nacional. Ya os podéis hacer con las entradas para la gira a través de la web de Doctor Music.