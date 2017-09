AGO publica su disco de debut antes de su presentación oficial en directo este sábado

Desde hoy, miércoles 27 de septiembre, ya podemos escuchar en diversas plataformas digitales Ocean, Seas, Us, el primer LP de AGO (Álvaro González), uno de los cantautores con mayor talento de la escena emergente madrileña.

Se trata de un total de 10 canciones grabadas, mezcladas y masterizadas en el estudio de Pablo Estrella entre septiembre de 2016 y mayo de 2017 por el propio AGO, quien ha producido las canciones y grabado todos los instrumentos, salvo lo que es MIDI y algunos arreglos adicionales de Pablo Estrella.

A finales de la semana pasada, ya pudimos abrir boca para este lanzamiento con el videoclip para Sounds of the Old Days, tema que “habla de recordar el pasado sin tristeza porque ha expirado, celebrando que lo hemos vivido” y que podéis ver aquí.

Este sábado 30 de septiembre a partir de las 21:45 horas, AGO protagonizará el concierto presentación oficial del disco en la Sala ContraClub de Madrid, para el que las entradas estarán a la venta en puerta por tan solo 5 euros.

Descubre Ocean, Seas, Us, un trabajo en el que AGO enfrenta ideas, reflexiones, sobre cómo afrontar la vida: desde un punto de vista positivo, tratando de vivir, disfrutar, e intentar buscar la mejor manera de hacer lo que uno quiere.