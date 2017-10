Adele recibe una multimillonaria oferta para una residencia anual en Las Vegas

Después de que declarase que no se encontraba cómoda haciendo largas giras y que tuviese que cancelar las últimas citas con su público de Londres debido a unos problemas de garganta, parece que uno de los grandes casinos de Las Vegas quiere tentar a Adele para que establezca su residencia fija durante un año en la ciudad estadounidense. A cambio, le ofrecen nada menos que dos millones de libras. Casi nada.

Así, la artista no tendría que estar viajando por el mundo y alejarse de su familia, sino que tendría una residencia fija en la ciudad acompañada de los suyos mientras sigue actuando para el público que les visiten. Con esta iniciativa, los dueños del hotel The Wynn de Las Vegas se unen a la actual tendencia en la que los grandes hoteles de la ciudad organizan residencias de grandes artistas en activo, y no como antiguamente cuando eran de artistas cuyas carreras estaban en franca decadencia.

Sin embargo, todavía nada indica que la británica esté dispuesta a aceptar la oferta, ya que también se especula con la posibilidad de que se involucre en una nueva adaptación teatral del musical Oliver!

¿Deshojará pronto la margarita de su futuro?