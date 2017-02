Adele domina en la 59ª edición de los Grammys

Es la gran triunfadora de la noche. Adele hizo un pleno completo en la 59 edición de los Grammys, ganando 5 galardones de los 5 posibles a los que optaba, entre ellos el Álbum del Año y la Mejor Canción del Año (Hello, que también se llevó la Grabación del Año). Una gala emotiva para ella, en la cual también actuó en homenaje a George Michael, durante el cual se equivocó y prefirió parar la actuación y volver a cantar Fastlove desde el principio, pues aseguró que “George Michael no se merece un homenaje con errores, así que empezaré de nuevo”.

Además, en su discurso de aceptación del Album Of The Year por ese 25, Adele aseguró que no merecía ese premio, que para ella el disco del año había sido Lemonade, de Beyoncé (el cual no se quedó en el olvido y se llevó el Mejor Álbum Urbano Contemporáneo), para la cual sólo tuvo palabras de agradecimiento llegando a asegurar que es la artista de su vida. Un “I love you” fue captado por las cámaras que retransmitían el evento saliendo de los labios de Beyoncé.

No fue el único homenaje que se presenció anoche; la Academia no se olvidó del legado de David Bowie y de su última obra (maestra). Blackstar fue elegida la Mejor Canción Rock del Año, Mejor Disco Alternativo y Mejor Performance de Rock entre otros.

Los Beatles siguen cosechando grammys en 2017, y se llevaron el de Mejor Película Musical por su The Beatles:Eight Days A Week Touring Years, donde se resumen los primeros años de vida del grupo y el inigualable boom que supuso para el mundo la llegada del Fab Four, además de incluir media hora de su concierto en el Shea Stadium, el primer concierto de rock’n’roll en un estadio de la historia.

Cage The Elephant consiguieron llevarse el grammy al Mejor Álbum de Rock por su Tell Me I’m Pretty.

En el apartado del rap, tenemos a Chance The Rapper como gran ganador, llevándose el grammy a la Mejor Performance de Rap por No Problem y, atención, el de Mejor Nuevo Artista. Drake también estuvo presente y se llevó el de Mejor Canción de Rap por Hotline Bling.