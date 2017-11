Adam Young anuncia material nuevo de Owl City

Owl City ha colgado un vídeo en su cuenta oficial en YouTube en el que anuncia la publicación de un nuevo trabajo discográfico. Un álbum de estudio que, bajo el título Cinematic, saldrá a la venta el próximo mes de junio.

Precedido por tres EPs de tres canciones cada uno, que irá lanzando en los próximos meses, Cinematic significa el regreso de Adam Young tras la mala acogida que tanto en Estados Unidos como en Reino Unido tuvo Mobile Orchestra (Republic, 2015), su último disco hasta la fecha.

“Hace aproximadamente un año, comencé a trabajar en un nuevo álbum de Owl City. Me encontré escribiendo sobre la magia de la vida, las personas increíbles que he conocido y los lugares que he visto. Estoy muy orgulloso de anunciar que esas canciones conformarán mi nuevo álbum de 18 pistas que se lanzará el 1 de junio de 2018. El álbum se titulará ‘Cinematic’ porque, al igual que las películas, la vida está llena de magia“, ha escrito el músico de Minnesota en un comunicado publicado en el sitio oficial del proyecto.

En preventa a partir del próximo viernes, mismo día en el que se podrá oír All My Friends, su primer sencillo, Cinematic seguirá la estela de una obra caracterizada desde sus inicios por estar fuertemente influenciada por la música disco y la música electrónica europea. Una discografía tildada, sobre todo últimamente, de poco original y cursi por algunos críticos.