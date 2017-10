Ad-Rock de los Beasty Boys compone la banda sonora de The Truth About Lies

Hay vida más allá de Beastie Boys. El miembro de la icónica banda Ad-Rock (Adam Horowitz) ha compuesto la banda sonora para la película The Truth About Lies, que se estrenará el próximo 27 de octubre. No es la primera vez que el músico se encarga de componer para un film, y es que en 2014 ya lo hizo para el documental No No: A Documentary.

The Truth About Lies está dirigida por el músico de heavy metal Phil Allocco (Law and Order, Dogma). La película narra la historia de Gilby (interpretado por Fran Kranz, de Dollhouse), quien lo está pasando mal aceptando la verdad tras una ruptura sentimental. El protagonista cae en una red de mentiras que va creciendo. Otros actores que participan en la película son Mary Elizabeth Ellis (It’s Always Sunny in Philadelphia) y Odette Annable (Cloverfield).

Recientemente Ad-Rock fue noticia cuando el rapero KRS-One presentó su último álbum, en el que hacía un homenaje a varios raperos ya fallecidos y entre ellos incluyó a Ad-Rock. Un error por el que tuvo que pedir disculpas, y es que el rapero se confundió de persona: fue Adam “MCA” Yauch quien murió en 2012. KRS-One se disculpó en varias ocasiones y hasta anunció una reedición del álbum para corregir el error.