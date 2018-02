Acusan “All the Stars” de robar el arte de “Constellations”

a semana pasada se publicó el videoclip de All the Stars, canción de Kendrick Lamar y SZA que forma parte de la banda sonora de la película Black Panther. Pero no ha pasado ni cinco días que ya ha estallado una polémica con el trabajo audiovisual. Parece ser que se ha usado una de las creaciones artísticas de la británica-liberiana Lina Iris Viktor, Constellations, en el videoclip (justo en el minuto 2:59) sin el permiso de la autora.

Tal y como ha contado Viktor en el the New York Times, los representantes de Marvel se pusieron en contacto con ella en dos ocasiones para conseguir los derechos de uso de la pieza artística, aunque ella acabó declinándolo. Además, la artista ha añadido: “Es un problema ético, ya que el propósito de toda la película es sobre el empoderamiento negro, la excelencia africana. Pero a la vez, están robando de artistas africanos“. A cambio, Viktor está buscando una disculpa pública y los honorarios por haber usado su obra.